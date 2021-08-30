مدرب ركبي السيدات: ثقتي كبيرة بلاعبات المنتخب رغم غياب الدعم

وقال عمار في بيان، ان "ثقتي كبيرة بلاعبات المنتخب في تحقيق نتائج جيدة في البطولة رغم صعوبة المهمة في وجود منتخبات متطورة ولها خبرة في اللعبة وسبقتنا في مشاركات خارجية، مبينا ان هذه اول مشاركة دولية خارجية لمنتخب النساء الذي لم يسبق له المشاركة فضلا عن عدم خوضه اي مباراة ودية بسبب غياب الدعم المادي".واشار الى ان "التدريبات انطلقت متاخرة جدا بسبب عدم وجود ملعب للتدرب وبعد مناشدات لجنة الركبي التي تحدت الصعاب ووفرت لنا ملعب بصعوبة للتدريب في وزارة الشباب والرياضة يومين وكلية التربية البدنية في جامعة بغداد ثلاث ايام".وختم عمار حديثه بالقول، ان "هذه المشاركة ستكون تاريخية لمنتخب النساء كونها اول بطولة خارجية لهن ، موضحا ان لعبة الركبي جديدة العهد في العراق واغلب البلدان العربية والاسيوية سبقتنا ومارستها منذ سنين طويلة".