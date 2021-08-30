مدرب منتخبنا الأولمبي يستدعي لاعبين محترفين لوديتي الإمارات

وقالَ المدير الإداري لمنتخبنا الاولمبي، جليل صالح في بيان، إن "سبعة لاعبين محترفين سيتواجدون في مباراتي منتخب الامارات الوديتين، مؤكداً أن المدرب كان لديه 15 لاعباً محترفاً في حساباته للتواجد مع المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة".وأضافَ صالح، إن "اللاعبين السبعة هم كل من: نديم عمر حارس مرمى (فالكينبيري السويدي)، ومتين صالح (بروندبي الدنماركي) تحت 21 عاما، ويوهان زيتونه (اتلانتي المكسيكي)، وحسن صادق موسى (الخريطيات القطري) وزيدان اقبال (مانشستر يونايتد) تحت 23 عاما، وهيران احمد ( ثون السويسري)، ويوسف زيتونه (ابولنيا الالباني)".وأوضح، أن "هناك اسباب جعلت عدم التحاق جميع اللاعبين بمعسكر الامارات، منها لاسباب ادارية وأخرى لعدم موافقة انديتهم فضلاً على اعتذار احد اللاعبين بالتواجد مع المنتخب، مشيراً أن اللاعبين المدعوين لديهم جواز سفر عراقي، باستثناء اللاعب هيران أحمد محترف ثون السويسري، والذي سيتم استحصال جواز سفر عراقي له عبر السفارة العراقية في الامارات، كون اللاعب لديه وثائق أصولية بالنسبة لوالديه اللذين يمتلكان جواز سفر عراقي".وختمَ المدير الاداري، بالقول أن "المنتخب سيسافر مساء الاربعاء المقبل إلى الامارات، لخوض المباراتين الوديتين بالرابع والسادس من الشهر المقبل".