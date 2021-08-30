الأولمبي العراقي يلاعب ناد كويتي في ختام معسكر تركيا

وستكون المباراة الثالثة لمنتخبنا الاولمبي أمام نادي الساحل الكويتي يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصراً.وخاضَ منتخبنا الاولمبي مباراتين وديتين الجمعة الماضي، امام منتخب ليبيا والتي خسرها بثلاثة اهداف لهدفين، بينما خسر المباراة الثانية أمام فريق نيغدة انادول التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث أشرك الملاك التدريبي جميع اللاعبين بواقع تشكيلة لكل مباراة.وسيغادرُ وفد منتخبنا الاولمبي ، مساء يوم الأربعاء، إلى الامارات لملاقاة منتخب الامارات الاولمبي في الرابع والسادس من الشهر المقبل تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.