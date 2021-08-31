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أتلتيكو مدريد يرد على طلب برشلونة بضم جواو فيلكس

رياضة

2021-08-31 | 02:27
أتلتيكو مدريد يرد على طلب برشلونة بضم جواو فيلكس
663 مشاهدة

أشارت تقارير صحفية كتالونية إلى أن برشلونة يحاول التعاقد مع مهاجم في آخر أيام فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي منتصف الليلة، وقد اتصل بالفعل بأتلتيكو مدريد لاستعارة مهاجمه الشاب جواو فيلكس.

وقالت محطة RAC1 الكتالونية إن برشلونة اتصل بأتلتيكو مدريد لطلب استعارة الدولي البرتغالي (21 عاما)، وقد أرسل بعرضه إلى بطل الليغا وينتظر الرد قبل انتهاء فترة الانتقالات منتصف الليلة.
 
وبعد اقتراب إيمرسون من الرحيل إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي وإليكس إلى لايبزيغ الألماني، لا يستبعد برشلونة أن يكون قادرا على التعاقد مع مهاجم لتعزيز صفوف الفريق وتعويض رحيل قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
 
وكان المدير الفني الهولندي رونالد كومان قد طلب من حيث المبدأ البحث والتعاقد مع مهاجم، ولم يظهر اسم جواو فيليكس حينها، لكن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب الذي يرتبط بعلاقة ممتازة مع خوان لابورتا رئيس برشلونة وقادة النادي الكتالوني قد يكون دوره حاسما في إتمام الصفقة.
 
ويتعافى لاعب أتلتيكو مدريد حاليا بعد أن خضع لعملية جراحية في يوليو/تموز الماضي بسبب مشاكل في الكاحل، وبالتالي فإنه لم يشارك بعد في الموسم الحالي.
وتعاقد برشلونة بالفعل مع ممفيس ديباي وسيرجيو أغويرو وإريك غارسيا، لكنه لا يزال بحاجة لمهاجم آخر لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الساعي للمنافسة على الألقاب رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها حاليا.
 
للمحطة الكتالونية، تم بالفعل استطلاع رأي جواو فيليكس من قبل الإدارة الرياضية لبرشلونة خلال مفاوضات تبادل أنطوان غريزمان وساؤول نيغيز، بعد رفض أتلتيكو إعطاء الضوء الأخضر للصفقة التبادلية.
 
وقال كومان في وقت سابق إن ميسي أصبح من الماضي الآن، وإنه يتعين على فريقه التركيز على الحاضر، وهو ما يفعله النادي حاليا بالبحث عن بدائل متاحة بالفعل لتعويض رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.
 
وانضم المهاجم الأرجنتيني (34 عاما) إلى باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم مطلع الشهر الحالي في صفقة مجانية من برشلونة، حيث بدأ مسيرته وكان يتصور دائما أنه سيستمر هناك حتى النهاية، لكن النادي الكتالوني اعترف بأنه لا يستطيع تحمل التكلفة المالية لعقده الجديد ليرحل مجانا إلى سان جيرمان.
موقف أتلتيكو مدريد
 
واستبعدت صحيفة ”سبورت“ موافقة أتلتيكو مدريد على العرض لكون المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني متشبثا بالنجم البرتغالي الشاب ويرفض رحيله.
 
وكانت إدارة برشلونة قد استطلعت رأي جواو فيليكس سابقا بشأن التفاوض لضمه من أتلتيكو مدريد خلال مقترح الصفقة التبادلية، ولم تتلق ردا إيجابيا.
 
ويبحث برشلونة أيضا عن ضم الإسباني هيكتور بيليرين من آرسنال لتعويض رحيل إيمرسون، لكن على سبيل الإعارة، فيما يفضل الفريق الإنجليزي بيعه بشكل نهائي، ويرغب اللاعب في العودة لإسبانيا، وقد يكون في اتجاه ريال بيتيس.

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