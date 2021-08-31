Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
مقتل 4 جنود من الجيش السوري في درعا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تقارير: برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد

رياضة

2021-08-31 | 07:17
تقارير: برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد
1,716 مشاهدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة في مفاوضات متقدمة للغاية، مع المهاجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد.

وبحسب ماركا، فإن المهاجم المخضرم بات قريبا من ارتداء قميص برشلونة، لكن الاتفاق لم يتم مع ناديه مانشستر يونايتد.

واليوم هو الأخير في سوق الانتقالات بإنجلترا وإسبانيا.

ويبحث برشلونة عن دعم مهم لخط هجومه بعد خروج ليونيل ميسي قائد الفريق، بالإضافة لنجاح النادي في تسويق عدد من لاعبيه.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع كريستيانو رونالدو الذي سيصبح رأس الحربة الأساسي للفريق.

لكن كافاني قدم مستويات مميزة للغاية مع يونايتد في موسمه الأول؛ ما دفع إدارة النادي لتمديد عقده لموسم جديد، ما ينذر بصعوبات قد تواجه النادي الإسباني في حسم الصفقة.

وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو فإن الصفقة لن تتم حيث فشل نادي برشلونة في إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن اللاعب.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
زوجها صوب ضابطاً.. كشف تفاصيل جريمة قتل أم لبنتيها في البصرة
21.85%
09:40 | 2021-08-29
زوجها صوب ضابطاً.. كشف تفاصيل جريمة قتل أم لبنتيها في البصرة
09:40 | 2021-08-29
التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
19.19%
03:41 | 2021-08-31
التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
03:41 | 2021-08-31
بيان من مصرف الرافدين بشأن قروض السيارات
17.86%
03:55 | 2021-08-30
بيان من مصرف الرافدين بشأن قروض السيارات
03:55 | 2021-08-30
طقس الأيام الأربعة المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة
15.62%
07:09 | 2021-08-30
طقس الأيام الأربعة المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة
07:09 | 2021-08-30
الصحة تعلن زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا (وثيقة)
13.71%
09:27 | 2021-08-30
الصحة تعلن زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا (وثيقة)
09:27 | 2021-08-30
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
11.77%
05:25 | 2021-08-31
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
05:25 | 2021-08-31
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: الصدر ينافس خصومه بمليونية انتخابية... ومتابعون يؤكدون أن الحوار الوطني ملزمٌ للجميع
Play
بالفيديو: الصدر ينافس خصومه بمليونية انتخابية... ومتابعون يؤكدون أن الحوار الوطني ملزمٌ للجميع
05:30 | 2021-08-31
بالفيديو: هل تتراجع الخارجية الامريكية عن سحب قواتها من العراق؟
Play
بالفيديو: هل تتراجع الخارجية الامريكية عن سحب قواتها من العراق؟
04:47 | 2021-08-31
بالفيديو: التحالفات السياسية في العراق تعيش صراعا داخليا قبيل الانتخابات
Play
بالفيديو: التحالفات السياسية في العراق تعيش صراعا داخليا قبيل الانتخابات
03:57 | 2021-08-31
العمليات المشتركة تكشف تفاصيل اجتماعها مع قيادات عمليات المحافظات الجنوبية (فيديو)
Play
العمليات المشتركة تكشف تفاصيل اجتماعها مع قيادات عمليات المحافظات الجنوبية (فيديو)
07:09 | 2021-08-30
بالفيديو: بعد اعلان الصدر تراجعه عن مقاطعة الانتخابات المنافسة تشتد بين الخصوم
Play
بالفيديو: بعد اعلان الصدر تراجعه عن مقاطعة الانتخابات المنافسة تشتد بين الخصوم
05:07 | 2021-08-30
بالفيديو: مجلس النواب أخفق في إكمال النصاب والجلسة لم تعقد... والسبب؟
Play
بالفيديو: مجلس النواب أخفق في إكمال النصاب والجلسة لم تعقد... والسبب؟
04:32 | 2021-08-30
وكالة الاستخبارات تضرب مضافات وتطيح بقيادات لـ
Play
وكالة الاستخبارات تضرب مضافات وتطيح بقيادات لـ"داعش" في كركوك (فيديو)
16:29 | 2021-08-29
بالفيديو: قمة بغداد... خطوة عراقية مكملة لخطوات سابقة
Play
بالفيديو: قمة بغداد... خطوة عراقية مكملة لخطوات سابقة
13:00 | 2021-08-29
بالفيديو: تعرف الى الدول المشاركة في قمة بغداد
Play
بالفيديو: تعرف الى الدول المشاركة في قمة بغداد
13:00 | 2021-08-28
بالفيديو: قمة بغداد... التحول من الصراع الى الحوار
Play
بالفيديو: قمة بغداد... التحول من الصراع الى الحوار
16:00 | 2021-08-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.