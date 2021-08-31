قبيل منافسات المونديال.. كورونا يهاجم منتخباً عربياً

وأصيب نجم دفاع نادي العهد ومنتخب الأرز نور منصور بفيروس كورونا.وينضم منصور لقائمة مصابي كورونا بمعسكر منتخب لبنان في الإمارات، التي تشمل علي ضاهر ومحمد حايك ومحمد قدوح، بينما أصيب مهدي خليل بالرباط الصليبي.وتعد هذه الإصابات ضربة موجعة لمنتخب الأرز، تهدد أحلامه في تحقيق انطلاقة قوية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر.والتزم منصور بالحجر الصحي، ومن المنتظر غيابه أيضا عن مباراة الجولة الثانية ضد كوريا الجنوبية المقررة يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.