برشلونة يخفض رواتب قادة الفريق ويتمكن من تسجيل الوافدين الجدد

وقال البيان، الذي نشره الموقع الرسمي للبارسا "هذا التخفيض سمح لبرشلونة بتحقيق هدفين، تسجيل سيرجيو أجويرو في قائمة اللاعبين المحترفين، وتمديد حد اللعب المالي النظيف".وأضاف "اشتملت الإجراءات التي خضع لها بوسكيتس وألبا، تعديلات رواتبهما، حيث يتم خفض رواتبهما هذا الموسم، وتأجيل المدفوعات للسنوات المتبقية".وأشار البيان إلى أن هذه التعديلات، بالإضافة إلى التعديل الذي وقع عليه جيرارد بيكيه قبل بضعة أيام، سمح للفريق بتسجيل اللاعبين ممفيس ديباي وإريك جارسيا وري ماناج، بجانب أجويرو.