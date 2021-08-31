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اثنتان للعراق.. تعرف على جدول الميداليات في بارالمبياد طوكيو
رياضة
2021-08-31 | 13:00
1,036 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، جدولاً يتضمن الميداليات بالنسبة لأول 10 دول واليابان والدول العربية حتى نهاية 31 آب في بارالمبياد طوكيو.
وأدناه الجدول:
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