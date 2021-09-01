آخر لحظات الميركاتو.. غريزمان يعود لأتلتيكو ودي يونج لبرشلونة وساؤول لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي، التعاقد مع الإسباني ساؤول نيجويز، لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

وقال تشيلسي، في بيان رسمي، إنه تعاقد مع ساؤول لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

وصرح ساؤول: "أنا متحمس جدًا لبدء هذا التحدي الجديد مع تشيلسي. جمهور البلوز لقد أصبحت واحدًا منكم الآن، ولا أطيق الانتظار لارتداء القميص وبدء التدريب ورؤيتكم جميعًا. أراكم قريبا!".

وأعلن نادي برشلونة انتقال مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، لصفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة.

وقال برشلونة، خلال بيان رسمي، نشره الموقع الإلكتروني للنادي: "توصل برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق بشأن انتقال أنطوان جريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر".

وأضاف البيان: "أتلتيكو مدريد سيتولى دفع راتب اللاعب، ولديه خيار شراء إلزامي".

وأتم البيان: "يعرب نادي برشلونة عن امتنانه لأنطوان جريزمان، لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

وفي بيان اخر، أعلن برشلونة أنه توصل لاتفاق للتعاقد مع الهولندي لوك دي يونج مهاجم إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي.

وسيصل دي يونج (31 عاما) إلى كامب نو بعدما قضى موسمين في إشبيلية حيث قاد ناديه لحصد لقب الدوري الأوروبي 2020 وسجل عشرة أهداف في 69 مباراة بالدوري الإسباني.

وثارت شكوك حول إتمام الصفقة في ظل عدم إعلانها من الناديين قبل حلول منتصف الليل ونهاية فترة الانتقالات، لكن رابطة الدوري الإسباني أكدت أنها حصلت على الوثائق المطلوبة في الوقت السليم.

وتأتي هذه الصفقة بعدما كان برشلونة مشغولا في اليوم الأخير للانتقالات برحيل إيمرسون رويال إلى توتنهام هوتسبير وري ماناي إلى سبيتسيا وإيلاش موريبا إلى رازن بال شبورت لايبزيج مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد.

وأعلن برشلونة أيضا قيد المهاجم سيرجيو أجويرو في الفريق الأول بعدما وافق جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس على تخفيض راتبيهما هذا الموسم وتأجيل المستحقات إلى الأعوام المقبلة في عقديهما.