أبرز صفقات الميركاتو الصيفي لعام 2021

وشهدت السوق أيضا مفاجآت مدوية أخرى كانت أغلبها في الرمق الأخير قبل إغلاق الميركاتو، كرحيل الفرنسي أنطوان غريزمان عن برشلونة وعودته لفريقه السابق أتلتيكو مدريد، وإكمال تشيلسي لصفقة التعاقد مع الإسباني ساؤول نيغيز، من أتلتيكو مدريد.وفيما يلي أبرز 10 صفقات في الميركاتو الصيفي لعام 2021:- ميسي إلى باريسانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعدما فشل برشلونة في تسجيل عقده الجديد بسبب أزمة الرواتب ولوائح رابطة الدوري الإسباني.ووقع ميسي البالغ عمره 34 عاما، عقدا سيستمر بموجبه مع الفريق الباريسي حتى العام 2023 مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.- رونالدو إلى مانشستر يونايتدبعد 12 عاما على رحيله من قلعة "الشياطين الحمر"، قرر رونالدو العودة إلى مانشستر يونايتد الذي قضى معه 6 مواسم توج خلالها بالعديد من الألقاب بين 2003 و2009.وأكد يوفنتوس أن رونالدو ترك النادي الإيطالي بعد التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لانتقاله مقابل 15 مليون يورو إضافة إلى ثمانية ملايين يورو في صورة حوافز متعلقة بالأداء.- راموس وحكيمي وفينالدوم ودوناروما إلى باريسكان سان جيرمان نشيطا جدا في سوق الانتقالات لعام 2021، حيث ضم مجانا كل من الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، والإسباني سيرخيو راموس من ريال مدريد، والإيطالي جيانلويجي دوناروما من ميلان، كما دفع 70 مليون يورو لإنتر ميلان مقابل التعاقد مع الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي.- غريزمان إلى أتلتيكو مدريدأعلن ناديا أتليتكو مدريد وبرشلونة في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، توصلهما إلى اتفاق حول عودة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوف "الروخي بلانكوس".ورحل غريزمان عن أتلتيكو مدريد خلال صيف عام 2019، وانضم إلى صفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو، قبل أن يعود إلى "الروخي بلانكوس" هذا الصيف على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو- أغويرو إلى برشلونةتعاقد نادي برشلونة الذي لم يستيقظ بعد من كابوس رحيل نجمه وهدافه التاريخي ميسي، مع سيرخيو أغويرو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد المهاجم الأرجنتيني مع مانشستر سيتي.- لوكاكو وساؤول إلى تشيلسيعزز تشيلسي صفوفه للحفاظ على لقبه في مسابقة دوري أبطال أوروبا واستعادة لقب الدوري الإنجليزي بصفقتين كبيريتين، بتعاقده مع البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من إنتر ميلان مقابل 115 مليون يورو، وساؤول على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح للفريق الإنجليزي بشراء اللاعب الإسباني مقابل 40 مليون يورو.