مدرب منتخبنا الوطني يوجه رسالة قوية للمنتخب الكوري

وجه مدرب المنتخب الوطني العراقي، الهولندي "ديك ادفوكات"، رسالة شديدة اللهجة للمنتخب الكوري قبيل مباراة منتخبنا الوطني مع كوريا ضمن تصفيات كاس العالم 2022.

وقال ادفوكات في المؤتمر الصحفي إنه "لشرف كبير أن أعود إلى كوريا مرة أخرى، كوريا بلد جميل في ذاكرتي، كان الملعب جميلًا"، مبينا، "طلب مني العراق ان اكون مدربا من اجل الذهاب إلى كأس العالم وسوف نبذل قصارى جهدنا".

وتابع، "كوريا الجنوبية مرشحًا قويًا للتاهل لكأس العالم، ولكن مباراة الغد لدي شعور جيد بان المباراة ستكون صعبة على كوريا".

وأردف، "منذ استلام المهمة ركزت على رفع القوة البدنية للاعبين، كان هذا هو الجزء الذي كان علي أن أهتم به كثيرًا، لم يمض وقت طويل ، مثل 2 -3 أسابيع لكن أظهر اللاعبون رغبتهم في العمل الجاد.

وردا على سؤال لاحد الصحفيين ان منتخبات الشرق الاوسط تقوم بتاخير اللعب واضاعة الوقت، اجاب ادفوكات: "نحن فريق محترف، لا نحب تضييع الوقت".