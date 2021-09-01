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رسميا.. برشلونة يعلن منح القميص رقم 10 لأنسو فاتي

رياضة

2021-09-01 | 06:58
رسميا.. برشلونة يعلن منح القميص رقم 10 لأنسو فاتي
887 مشاهدة

أعلن نادي برشلونة، منح لاعبه أنسو فاتي، القميص رقم (10)، ليخلف بذلك الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل بعد نهاية عقده مع الفريق، وانتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر النادي الكتالوني فيديو عبر حسابه الرسمي، يعلن فيه منح فاتي الرقم 10 بشكل رسمي.
 
وكشفت العديد من التقارير في الفترة السابقة، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، هو من كان سيحمل هذا الرقم، ولكن ظهر اسمه في قائمة مباراة خيتافي الماضية بالقميص رقم 14 الذي كان لديه بالفعل، الموسم الماضي.
 
وتنص قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل واضح، على تسجيل الـ 25 لاعبًا المتاح تسجيلهم بقمصان بأرقام بين الرقم واحد والرقم 25، دون حجب أي رقم.
 
كما تنص القوانين على منع تغيير أرقام القمصان في منتصف الموسم، أي أن اللاعب الذي يبدأ الموسم بقميص ذي رقم معين، لا بد أن يلعب كل مباريات الموسم بالقميص ذاته.
 
وتعرّض أنسو فاتي، إلى تمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، في الـ7 من نوفمبر 2020، بعد تدخل عنيف من ماندي لاعب بيتيس، وأجرى عملية جراحية عاجلة، غاب على إثرها طوال الفترة الماضية.
 
وخاض فاتي تدريبات تأهيلية مكثفة، ولكن بعد 290 يومًا من إصابته، ظهر في المران الجماعي للبارسا، مؤخرًا.
 
ويرفض الجهاز الفني لفريق برشلونة، بقيادة الهولندي رونالد كومان، الإسراع من عملية عودة اللاعب، خوفًا من تعرضه لأي انتكاسة.
 
وكان ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة، خلال الصيف الحالي منتقلًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فشل تجديد عقده مع البارسا، بسبب الأزمة المادية التي يعاني منها النادي، والتي أعاقت مفاوضات تجديد عقد النجم الأرجنتيني.
 
وارتدى ميسي القميص رقم 10 في برشلونة منذ 13 موسمًا، وتحديدًا بعد رحيل الساحر البرازيلي رونالدينيو، بعد أن كان يرتدي الرقم 19 ومن قبله الرقم 30.

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