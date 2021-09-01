رسميا.. بواتنج لاعب ليون حتى عام 2023

ووقع بواتنج على عقد يستمر حتى صيف 2023 مع النادي الفرنسي، ليبدأ خطوة جديدة في مشواره، بعد عشر سنوات قضاها في صفوف بايرن ميونخ الألماني.ويعد المدافع الألماني سادس صفقات ليون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وسبق جيروم بواتنج في الالتحاق بالنادي الفرنسي، كل من شيردان شاكيري قادما من ليفربول، وإيمرسون بالميري "استعارة من تشيلسي"، وداميان دا سيلفا مدافع رين، وهنريكي لاعب فاسكو دا جاما البرازيلي.