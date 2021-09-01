"كان لك معايا أجمل حكاية".. اليوناتيد يتغنى بعودة رونالدو

وتضمن المنشور إشارة إلى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تعاقده مع مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي، إذ حمل مقطع الفيديو الذي اشتمل على 11 ثانية فقط، أغنية: "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله".وجاء اختيار نادي مانشستر يونايتد لأغنية أم كلثوم الشهيرة، من أجل الاحتفال بعودة رونالدو إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، بعد رحلة احتراف خارج أوروبا مع فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.