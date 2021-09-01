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"سابقة تاريخية".. ملكة بريطانيا تطلب قميصاً من رونالدو

رياضة

2021-09-01 | 16:44
"سابقة تاريخية".. ملكة بريطانيا تطلب قميصاً من رونالدو
3,672 مشاهدة

طلبت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، 80 قميصاً لفريق مانشستر يونايتد تحمل اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية مساء الأربعاء.

وأضافت صحيفة "ديلي إكسبريس"، أن ملكة بريطانيا، طلبت كذلك حجز أول قميص موقع من رونالدو الذي عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد قبل أيام، بعد غياب دام 12 عامًا.

ونوهت إلى أن جمعية الابتكار الرياضي التي تأسست تحت إشراف ملكي، أكدت الخبر، مشيرة إلى أن القمصان ستذهب إلى طاقم الموظفين في القصر الملكي، فيما سيكون القميص الموقع من نصيب الملكة نفسها.

وبهذا يكون رونالدو قد حقق سابقة تاريخية جديدة، باعتباره أول شخص تطلب الملكة إليزابيث توقيعه، علما بأن تقارير سابقة أكدت أن النادي الذي يحمل مكانة خاصة في قلبها هو وست هام وليس مانشستر يونايتد.

ووقع النجم البرتغالي على عقد يمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، وسيحصل على راتب أسبوعي قدره 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر أيلول المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولية.
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