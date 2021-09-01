برصيد 111 هدفاً.. رونالدو يتربع على عرش هدافي المنتخبات

وظلت أيرلندا متقدمة بهدف دون رد حتى الدقيقة 89، وظهر رونالدو برأسية متقنة سجل من خلالها هدف التعادل، قبل أن يحسم انتصار البرتغال برأسية أخرى في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.وبتلك الثنائية، انفرد رونالدو بالرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات، بعدما رفع رصيده إلى 111 هدفًا.وفض رونالدو، الشراكة السابقة مع مهاجم إيران السابق، علي دائي، الذي يملك في رصيده 109 أهداف، لتصبح أيرلندا الضحية رقم 45 في المنتخبات لصاروخ ماديرا.وجاءت الفرصة لرونالدو في وقت مبكر من المباراة لتحطيم الرقم القياسي، من خلال ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 15، إلا أن حارس أيرلندا جافين بازونو، نجح في التصدي لها.