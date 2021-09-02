المنتخب الأولمبي يصل إلى الإمارات لمواجهة نظيره ودّيّاً

وصل صباح اليوم الخميس، وفد منتخبنا الأولمبي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قادماً من مطار اسطنبول، لاقامة معسكر تدريبي هناك، تتخلله إقامة مباراتين ودّيتين، يومي السبت والاثنين من الأسبوع المقبل، تحضيراً لبطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً.





وأنهى منتخبنا الوطني معسكره التدريبي في مدينة ازميت التركية الذي استمر أحد عشر يوماً، خاض خلالها ثلاث مباريات ودّية: الأولى أمام منتخب ليبيا، والثانية أمام فريق نيغدة انادول التركي، والثالثة أمام نادي الساحل الكويتي .