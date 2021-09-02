كريستيانو يفقد أعصابه ويعتدي بالضرب على مدافع أيرلندا (فيديو)

وانفعل رونالدو بشدة في الدقيقة 15 على المدافع الإيرلندي، دارا أوشي، ووجه له ضربة على مستوى كتفه، لقيامه بركل الكرة قبل أن يسدد "الدون" ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب البرتغالي.



ولحسن حظ رونالدو، فإنه لم يتعرض للطرد بعد هذه اللقطة، لكنه فشل في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، قبل أن تسجل إيرلندا هدفا عكس مجريات اللعب، عن طريق جون إغان، في الدقيقة 45.ولأن المستحيل ليس في قاموس رونالدو، الذي عوض إهداره لركلة جزاء بأفضل طريقة ممكنة، عندما سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 89، من كرة رأسية إثر تمريرة عرضية متقنة من غونسالو غيديش.وذهب رونالدو أبعد في إثبات طينته النادرة، بتسجيله هدفه الشخصي الثاني مهديا بلاده الفوز 2-1 والنقاط الثلاث، برأسية أخرى من تمريرة جواو ماريو، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.ورفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط من أربع مباريات، وأصبحت في صدارة المجموعة الأولى، أمام صربيا الثانية، بسبع نقاط مع مباراة أقل.