كريستيانو رونالدو يحقق رقماً قياسياً جديداً ويدخل التاريخ

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً من يوفنتوس الإيطالي إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، التاريخ اليوم بعد أن سجل هدفه الدولي رقم 111 متجاوزاً اللاعب الإيراني علي دائي صاحب الـ109 أهداف.

وتعادل رونالدو لمنتخب بلاده أمام إيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، ثم أحرز هدف التقدم (2-1) في هذه المباراة ليصبح رصيده 111 هدفاً.

وحقق رونالدو صاحب الـ36 عاماً الكثير من الأرقام القياسية، فهو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا مع 134 هدفاً، وأفضل هداف في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني (450 هدفاً) وأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس أوروبا مع 14 هدفاً بينها 5 أهداف في النسخة الأخيرة التي أقيمت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، كما أنه أفضل هداف لمنتخب أوروبي عندما تخطى المجري فيرينك بوشكاش (84 هدفاً) خلال مونديال روسيا 2018.

وعندما عادل رونالدو رقم دائي صاحب الـ52 عاماً والمعتزل رسمياً عام 2007، في كأس أوروبا الماضية، قال الثاني على حسابه على "انستغرام": "تهانينا لكريستيانو رونالدو الذي بات على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي على الصعيد الدولي. أنا فخور بأن يكون هذا الإنجاز اللافت بحوزة رونالدو"، واصفاً إياه بأنه "أحد ثلاثة" أفضل لاعبين في العالم إلى جانب الأرجنتينيين دييغو مارادونا وليونيل ميسي"، مضيفاً "أعتقد أن رونالدو يستحق هذا الرقم القياسي. بالنسبة لي شخصياً، كونه تمكن من معادلة رقمي فهذا فخر".