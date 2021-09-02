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كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي

رياضة

2021-09-02 | 05:12
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي
2,907 مشاهدة

يستهل منتخبنا الوطني مشوار المنافسة عندما يتقابل خارج ملعبه مع كوريا الجنوبية بعد ساعتين من الان على ستاد كأس العالم في سيؤول، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر.

وخاض لاعبو منتخبنا الوطني الحصة التدريبية الأخيرة، أمس الأربعاء، في استاد سيئول، الملعب الرسمي للمباراة، بتواجد جستن ميرام ومهند علي وبقية العناصر، وفي المقابل سيغيب عن لقاء اليوم سعد ناطق وهمام طارق بسبب البطاقات الملونة، وصفاء هادي بداعي الإصابة.
 
ويلتقي ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضا، إيران مع سوريا على ستاد آزادي في طهران، والإمارات مع لبنان على ستاد زعبيل في دبي.
 
ويخوض المنتخب العراقي الدور النهائي من التصفيات تحت قيادة المدرب الجديد ديك ادفوكات الذي استلم المهمة مطلع شهر آب/أغسطس، والذي كان أشرف على تدريب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2006.
 
وأكد ادفوكات رضاه عن استعدادات الفريق، والتي تضمنت معسكرين تدريبيين في إسبانيا وتركيا، وقال ”قبل انطلاق المعسكر التدريبي الأول شاهدت معظم اللاعبين عبر الفيديو، ولكن من الأفضل مشاهدتهم على أرض الملعب كي أحكم عليهم بصورة أفضل“.
 
وأردف بالقول ”نحن نريد التأهل إلى كأس العالم، وذلك يمكن أن يتحقق إذا حافظ جميع أفراد الفريق على التزامهم، ونحن مستعدون لأول مباراتين هذا الشهر“.
 
ويعتمد العراقي على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، ومن ضمنهم علاء عبدالزهرة (36 عاما) وأحمد إبراهيم وعلي عدنان وضرغام إسماعيل.
 
ولكن الفريق سيعاني في أول مباراتين بمركز حراسة المرمى، إذ إنه سيعتمد على الحارس فهد طالب الذي لعب 5 مباريات دولية فقط.
 
وكانت المواجهة الودية الأخيرة بين المنتخبين انتهت بالتعادل 0-0 في الإمارات، وذلك في حزيران/يونيو 2017.
 
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء الـ7 من أيلول/سبتمبر، حيث تلتقي سوريا مع الإمارات في عمان، والعراق مع إيران في الدوحة، وكوريا الجنوبية مع لبنان في سوون.
 
قائمة مباراتي كوريا الجنوبية وإيران
واختارَ الهولندي (ديك ادفوكات) مدرب منتخبنا الوطني، 25 لاعباً لقائمة مباراتي كوريا الجنوبية وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وضمت قائمة الوطني لمباراتي التصفيات، كلاً من: فهد طالب واحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، واحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع.
وضمت القائمة أيضاً اللاعبين: أمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين لخط الهجوم.

التشكيلة المتوقعة
فهد طالب.
أحمد أبراهيم،علي فائز،شيركو كريم،علي عدنان.
أمجد عطوان،أمير العماري،محمد قاسم.
أبراهيم بايش،بشار رسن، أيمن حسين.

القنوات الناقلة
وتنقل مباراة كوريا الجنوبية والعراق عبر تطبيق القناة الرابعة العراقية على الإنترنت، وكذلك صفحات القناة الرابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تنقل داخل الإمارات على قناة أبوظبي آسيا1.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ2 ظهرا بتوقيت العراق.

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