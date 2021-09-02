تنشر السومرية نيوز، اليوم الخميس، تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة كوريا الجنوبية.

وتاكيدا لما نشرته "السومرية نيوز"، نشر الاتحاد العراقي التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني وهي التشيكلة ذاتها التي نشرتها السومرية نيوز قبل قليل:



أحمد أبراهيم،علي فائز،شيركو كريم،علي عدنان.

أمجد عطوان،أمير العماري، بشار رسن.

أبراهيم بايش، محمد قاسم ، أيمن حسين. فهد طالب.أحمد أبراهيم،علي فائز،شيركو كريم،علي عدنان.أمجد عطوان،أمير العماري، بشار رسن.أبراهيم بايش، محمد قاسم ، أيمن حسين.

توقيت المبارة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ2 ظهرا بتوقيت العراق اي بعد ساعة من الان.