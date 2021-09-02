الكشف عن تفاصيل صفقة "فاشلة" بين ريال مدريد وبرشلونة

وفشل دياز في فرض نفسه على تشكيلة ريال مدريد الأساسية، بعدما انضم للفريق في صيف 2018 قادمًا من ليون الفرنسي، ويحاول النادي التخلص منه مؤخرًا، لكنه يملك عقدًا حتى صيف 2023.وقال أراندا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنهينا انتقال ماريانو إلى فالنسيا، وأبرمت الأطراف الثلاثة العقود، حيث تم الاتفاق مع ريال مدريد، واللاعب كان يرى أن ذلك الأفضل له هذا الموسم".وأضاف: "لكن لم نتمكن من التواصل، وحدث شيء مفاجئ، على الرغم من أننا لا نستطيع معرفة المشكلة، وهناك أشخاص يتكهنون بالأسباب، لكننا لن ندخل في هذا الجدل، وجاءت لحظة توقف فيها كل شيء".وعن حقيقة اقترابه من رايو فاليكانو، أجاب: "اتصل بنا رئيس النادي وفعل كل شيء ممكنا، وكنت أتحدث معه حتى الساعة 11:45 مساءً، لكن لم يكن قرارًا يمكن اتخاذه على عجل".وتابع: "لم يكن عرض رايو فاليكانو فقط، فحين اكتشفت الأندية أن الأمور توقفت مع فالنسيا، كانت لديهم الجرأة على الاتصال بنا، وتواصل معنا فريق بالدرجة الثانية، ففي اليوم الأخير من السوق يحدث الكثير من الأمور".وأتم أراندا: "ماريانو لاعب منافس، وبقائه في ريال مدريد يجعله يخسر الأمور، حيث تلقى أكثر من عرض كان سيحصل من خلاله على راتب أكبر، والأمر لا يتعلق بالراحة، لأنه ليس لديه منزل هنا ولا يعيش في مدريد ولكن في برشلونة، والأمر كله يتعلق بالسوق".