الاحمر العماني يتغلب على اليابان في تصفيات المونديال

ويدين الأحمر العماني بالفضل في انتصاره للاعب خط وسطه عصام الصبحي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على ملعب "باناسونيك سويتا" بمدينة سويتا اليابانية.وحصد منتخب عمان نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الأولى بانتظار نتائج بقية المواجهات.وتضم المجموعة الأولى إضافة إلى سلطنة عمان واليابان كلا من أستراليا والسعودية والصين وفيتنام.