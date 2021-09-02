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كواليس صفقة اللحظات الاخيرة بين برشلونة واتلتيكو مدريد

رياضة

2021-09-02 | 10:10
كواليس صفقة اللحظات الاخيرة بين برشلونة واتلتيكو مدريد
996 مشاهدة

كشف تقرير صحفي كواليس الساعات الأخيرة في عودة أنطوان جريزمان مجددا إلى صفوف أتلتيكو مدريد قادما من برشلونة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إنه قبل يومين من إغلاق باب الانتقالات الصيفية، كان من المتوقع استمرار جريزمان في صفوف البارسا، وفقا للقرار الذي أبلغه مدير الكرة ماتيو أليماني للاعب الفرنسي، الشهر الماضي.

وأضافت أيضا: "أما في أوائل يوليو/ تموز الماضي، فقد أبلغ أليماني أيضا جريزمان بأن النية تتجه لبيعه من أجل إيجاد توازن لتجديد تعاقد ميسي مع خفض فاتورة الأجور، وقد وافق اللاعب الفرنسي بشرط أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد".

ولفتت إلى أنه مع عدم قيد سيرجيو أجويرو وكذلك عدم وجود سيولة مالية للتعاقد مع لوك دي يونج مهاجم إشبيلية، تواصل أليماني مجددا مع جريزمان صباح يوم الثلاثاء الماضي، وأخبره بأنه سينتقل إلى أتلتيكو مدريد، وهو ما وافق عليه المهاجم الدولي.

وكشفت ليكيب أن أتليتكو مدريد رفض في البداية عرضا أوليا بصفقة تبادلية ينتقل من خلالها جريزمان للروخيبلانكوس، مقابل انتقال جواو فيليكس إلى البارسا، وعرض النادي المدريدي أن يحصل برشلونة على لاعبه ساؤول نيجويز وليس فيليكس.

لكن لم يحظ هذا العرض بقبول الإدارة الكتالونية قبل أن ينضم ساؤول في النهاية إلى تشيلسي، ثم اتفق الناديان في النهاية على إعارة جريزمان مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو وحوافز مالية أخرى بقيمة 10 ملايين يورو.

ولفتت إلى أن برشلونة واجه مشكلة تقنية عطلت تنزيل عقد الإعارة المكون من 30 صفحة، وبعد حلها وصل العقد اللاعب الفرنسي في معسكر منتخب بلاده الساعة 11.50 مساء ثم وقعه وأعاده المحامي الخاص بجريزمان بعدها بـ 3 دقائق.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه "من الساعة 11.54 مساءً حتى منتصف الليل، أدخل الناديان تفاصيل الصفقة على موقع الليجا الإلكتروني، لكن لم يتم تأكيد الإعارة حتى منتصف الليل، رغم أن سلطات الدوري الإسباني قررت الانتظار 20 دقيقة أخرى، مما أعطى فسحة للأندية في ظل المشاكل الفنية".

وختمت ليكيب تقريرها بالقول: "في منتصف الليل، لم يكن لدى جريزمان أي مؤشر على أن إعارته قد تمت، ولكن مع تأكيد الانتقال أخيرًا من قبل الليجا في الساعات الأولى من الصباح، تأكد المهاجم من عودته إلى أتلتيكو، وهو يتناول وجبة الإفطار".

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