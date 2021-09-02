منتخبنا الوطني يتوجة الى قطر تحضيرا لمواجهة ايران

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفد منتخبنا الوطني غادر كوريا الجنوبية متوجها الى قطر للتحضير لمواجهة المنتخب الايراني ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم في قطر 2022".وكان منتخبنا الوطني قد حصل على نقطة ثمينة من لقائه مع الشمشون الكوري في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة الكورية سيئول.