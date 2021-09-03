برشلونة يعلن رحيل لاعبه "المنبوذ"

وأصدر النادي الإسباني بيانا أعلن فيه رحيل لاعبه البوسني إلى نظيره التركي حتى 30 حزيران/يونيو 2022، على سبيل الإعارة.وأعلن النادي التركي على أنه سيدفع 2.75 مليون يورو نظير استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.في وقت سابق تداولت عدد من وسائل الإعلام أن راتب لاعب الوسط يبلغ حوالي 10 ملايين يورو سنويا.هذا ولم يشارك اللاعب في هذا الموسم رفقة برشلونة في أي لقاء بالدوري، ويستمر عقد لاعب خط الوسط مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو/حزيران 2024.