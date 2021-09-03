رونالدو يحصل على جائزة موسوعة غينيس للارقام القياسية

وقاد النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا، منتخب بلاده لتحقيق انتصار درامي على حساب أيرلندا بنتيجة (2-1)، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، مسجلًا هدفين ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدفًا.ونشر رونالدو على صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة له مع جائزة موسوعة جينيس، وعلق قائلا: "شكرًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومن الجيد دائمًا أن يتم الاعتراف بك على أنك محطم للأرقام القياسية العالمية، ودعونا نستمر في محاولة جعل الأرقام أعلى".