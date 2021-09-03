أولمبي العراق يُنهي استعدادته لودية الإمارات (صور)

وسيخوضُ منتخبنا الاولمبي مباراة ثانية أمام منتخب الامارات الاولمبي يوم الاثنين المقبل، في ختام تحضيراته لبطولة غرب آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.وقالَ المدرب المساعد لمنتخبنا الاولمبي، سعد حافظ: إن المنتخب سيخوض المباراة الودية الاولى امام منتخب الامارات الاولمبي يوم غدٍ السبت، وهو منتخب جيد، لذلك هي فرصة للملاك التدريبي لرؤية جميع اللاعبين في هاتين المباراتين.وأضافَ حافظ: المباراة تعد فرصة مناسبة لجميع اللاعبين لرؤيتهم في هكذا مباريات، كي تتضح الصورة بالنسبة لقائمة المنتخب في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.وأختتم المدرب المساعد لمنتخبنا الأولمبي: المنتخب سيلعب من أجل تحقيق نتيجة ايجابية في المباراتين الوديتين، رغم تجربة عدد من اللاعبين.