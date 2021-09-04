مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".





فنلندا # كازاخستان – الساعة 16:00



إيرلندا # أذربيجان – 19:00



صربيا # لوكسمبورغ – 19:00



لاتفيا # النرويج – 19:00



سلوفينيا # مالطة – 19:00



قبرص # روسيا – 19:00



قطر # البرتغال (لن تحتسب نتيجة المباراة) – 19:45



أوكرانيا # فرنسا – 21:45



جبل طارق # تركيا – 21:45



هولندا # الجبل الأسود – 21:45



جزر فاروه # الدنمارك – 21:45



إسرائيل # النمسا – 21:45



اسكتلندا # مولدوفا – 21:45



سلوفاكيا # كرواتيا – 21:45

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:فنلندا # كازاخستان – الساعة 16:00إيرلندا # أذربيجان – 19:00صربيا # لوكسمبورغ – 19:00لاتفيا # النرويج – 19:00سلوفينيا # مالطة – 19:00قبرص # روسيا – 19:00قطر # البرتغال (لن تحتسب نتيجة المباراة) – 19:45أوكرانيا # فرنسا – 21:45جبل طارق # تركيا – 21:45هولندا # الجبل الأسود – 21:45جزر فاروه # الدنمارك – 21:45إسرائيل # النمسا – 21:45اسكتلندا # مولدوفا – 21:45سلوفاكيا # كرواتيا – 21:45