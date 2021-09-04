السومرية تنشر تشكيلة منتخبنا الأولمبي لمواجهة الإمارات
تنشر وكالة السومرية نيوز، تشكيلة منتخبنا العراقي الاولمبي للمباراة الودية أمام منتخب الامارات الاولمبي.
ويوم أمس الجمعة، أنهى منتخبنا الاولمبي لكرة القدم وحدته التدريبية الثانية في الإمارات على ملعب الفجيرة الرئيسي، والذي سيحتضن مواجهة اليوم بتمام الساعة (6:15) مساءً بتوقيت العاصمة بغداد في المواجهة الودية الأولى.
وسيخوضُ منتخبنا الاولمبي مباراة ثانية أمام منتخب الامارات الاولمبي يوم الاثنين المقبل، في ختام تحضيراته لبطولة غرب آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.
أدناه التشكيلة:
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