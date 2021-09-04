أولمبي العراق يخسر برباعية من الإمارات ودياً

ودخلَ مدرب منتخبنا الاولمبي (التشيكي ميروسلاف سوكوب) بتشكيلةٍ مؤلفة من نديم نادر لحراسة المرمى، ومتين صالح (منتظر عبد الأمير) ويوهان زيتونة ومحمد الباقر كريم ومصطفى وليد ومنتظر محمد (علي محسن) وحسن صادق (زيد تحسين) وهيران احمد (مؤمل عبد الرضا)، وعمار غالب (وكاع رمضان) وإقبال زيدان (حسن رائد) ويوسف زيتونة (رضا فاضل).وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الامارات الاولمبي بهدفين من دون رد، والذي شهد حالةَ طرد ضد لاعب منتخبنا الاولمبي يوهان زيتونة في الدقيقة ( 19).وتمكنَ منتخبنا الوطني من تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني، بهدف اللاعب رضا فاضل، قبل أن يسجل منتخب الامارات الهدف الثالث، ومن ثم الهدف الرابع من ركلة جزاء وحالة طرد للاعب منتخبنا الاولمبي مصطفى وليد.وسيخوضُ منتخبنا الاولمبي مباراته الودية الثانية أمام منتخب الامارات الاولمبي بعد غدٍ الاثنين على استاد الفجيرة.