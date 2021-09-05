رونالدو في الحجر الصحي

بدأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حجرا صحيا لمدة 5 أيام، في مدينة مانشستر الإنجليزية، بعد وصوله إلى المدينة إثر عودته إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد.

لكن رونالدو سيخوض تجربة الحجر الصحي، الذي تفرضه السلطات في إنجلترا، في قصر فاخر، كما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتختلف تجربة رونالدو عن كثيرين أجبروا على قضاء الحجر في فنادق أو منشآت بعينها تحددها السلطات.

وقالت الصحيفة إن رونالدو (36 عاما) سيمكث في "القصر المذهل"، الذي يتكون من 7 غرف.

وكان رونالدو قد غادر مدينة فارو في البرتغال، على متن طائرته الخاصة، متجها إلى مدينة مانشستر الإنجليزية.

وسافر رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله كريستيانو رونالدو جونيور وألانا وإيفا وماتيو.

وتكشف الصور فخامة القصر، إذ يحتوي على حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية وغرفة سينما سيتمكن رونالدو من الاستمتاع بها مع عائلته الشابة قبل بدء التدريب الأسبوع المقبل.