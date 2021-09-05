محمد صلاح يشرط على ليفربول راتباً فلكياً لتجديد عقده

ينتهي عقد نجم الريدز وهدافه في يونيو 2023، وفي إطار سلسلة من تجديد عقود النجوم والركائز الأساسية في الفريق الأحمر فإن الريدز بدأ مفاوضاته الجادة مع نجم الفراعنة.وكشفت الصحيفة أن محمد صلاح طالب بالحصول على راتب كبير للغاية، وأنه يريد الحصول على ما يقرب من 30 مليون يورو كراتب سنوي للبقاء مع النادي الإنجليزي.وبحسب الصحيفة، هذا المبلغ لن يجعله فقط صاحب الأجر الأعلى في الفريق الحالي، ولكن في تاريخ النادي الأحمر بأكمله متقدماً على فيرجيل فان دايك الذي يكسب حالياً حوالي 13 مليون يورو في الموسم الواحد.يتحصل صلاح حالياً على راتب قدره 10 مليون و400 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.وبالمطالب الجديدة المرتفعة للغاية لصلاح فإنه يريد الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وهذا من شأنه أن يحطم هيكل رواتب النادي.من غير المحتمل أن يرضخ ليفربول لهذه المطالب بعد أن رفض تمديد عقد جورجينيو فينالدوم البالغ من العمر 20 عاماً بسبب عمره.