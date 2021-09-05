غداً.. أولمبي العراق يلاعب الإمارات في ثاني مبارياته التجريبية

وخسرَ منتخبنا الاولمبي مباراته الودية الأولى أمام منتخب الامارات الاولمبي يوم أمس السبت بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي شهدت حالتي طرد للاعبي منتخبنا الاولمبي، فضلاً على إشراك الملاك التدريبي، بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، جميع المحترفين السبعة المدعوين لقائمتي الامارات الأولمبي.وشخّصَ الملاك التدريبي لمنتخبنا الاولمبي الأخطاء التي حصلت في مباراة الامس، من خلال تدوين بعض الملاحظات الفنية وعرضها للاعبين في المحاضرة التي سبقت الوحدة التدريبية، وكيفية معالجتها في مباراة الغد، مع المطالبة بتقديم مستوى أفضل ونتيجة جيدة في المباراة الثانية.وخاضَ لاعبو منتخبنا الاولمبي وحدة تدريبية مسائية اليوم الاحد على ملعب المباراة الرئيسي الذي سيحتضن المباراة الودية الثانية أمام منتخب الامارات الاولمبي.