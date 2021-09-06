الكشف عن تفاصيل مثيرة تخص صفقة رونالدو
يتعين على مانشستر يونايتد دفع ما مجموعه 15 مليون يورو (12.9 مليون جنيه إسترليني) ليوفنتوس مقابل كريستيانو رونالدو.
لكن لن يتم تسليم المبلغ بالكامل إلا بعد مرور 5 سنوات، حيث سيدفع يونايتد 5 أقساط بقيمة 3 ملايين يورو (2.6 مليون إسترليني) سنويًا.
جاء ذلك على لسان خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، الذي أفاد بأن أقساط "الشياطين الحمر" المتوجب دفعها ليوفنتوس، ستستمر حتى 2026.
وكتب رومانو على تويتر: "مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو مضمونة ليوفنتوس مقابل توقيع كريستيانو رونالدو. لكن في غضون 5 سنوات. 3 ملايين يورو في السنة حتى 2026، 5 أقساط مختلفة".
وأضاف: "يتم أيضًا تضمين إضافات بقيمة 8 ملايين يورو. من المحتمل أن يكون سهلا (على يوفنتوس) الحصول على 5 ملايين يورو منها، لكن الحصول على 3 ملايين يورو سيكون أكثر تعقيدًا".
وأكمل رونالدو عودته المفاجئة إلى يونايتد خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، بعد غياب 12 عامًا إثر انتقاله عام 2009 إلى ريال مدريد.
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