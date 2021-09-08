رئيس الاتحاد الإيراني يتحدث عن فوز منتخب بلاده على منتخبنا الوطني

علق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم شهاب الدين عزيزي، على فوز المنتخب الإيراني على منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال عزيزي في تصريح تابعته السومرية نيوز، إنّ "الفوز على العراق كان هبة من الله للأمة الإيرانية".

وأضاف، "لقد رأينا يد الدعم الإلهي والإرشاد والرحمة، في نظام الوجود والإيمان والثقة بالله فإن الجهد والاجتهاد والعمل الجاد والتخطيط وما إلى ذلك تكون مثمرة دائمًا".