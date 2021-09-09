رسميا.. برشلونة يقدم دي يونج لوسائل الاعلام
قدم نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، لاعبه الجديد، لوك دي يونج، لوسائل الإعلام.
ونشر النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو لدي يونج، وهو يوقع عقود انضمامه للبارسا، في حضور رئيس النادي، خوان لابورتا.
وانضم اللاعب الهولندي إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من إشبيلية.
وسيرتدي لوك دي يونج (31 عاما) القميص رقم 17 مع برشلونة.
وانضم دي يونج رسميا لبرشلونة في اليوم الأخير لسوق الانتقالات، لتعويض أنطوان جريزمان الذي انتقل معارا إلى ناديه السابق، أتلتيكو مدريد.
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