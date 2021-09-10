نادي الكهرباء يتعاقد مع محترف برازيلي

وقال مدرب الكهرباء، لؤي صلاح انه "جرى التعاقد مع إيرتون سانتوس لاعب أربيل السابق".وأضاف "إيرتون سانتوس يتمتع بثقل فني وخبرة بالغة في وسط الملعب".وأوضح صلاح أن "سانتوس سيلتحق بالفريق خلال الأيام المقبلة، لتشكيل إضافة قوية للكهرباء".ونوه أن "الكهرباء جدد تعاقده مع المحترف الكاميروني مونجي، وهناك رغبة للتعاقد مع محترف جديد".يشار إلى أن إدارة نادي الكهرباء، وضعت ثقتها في المدرب الشاب لؤي صلاح، لقيادة الفريق العراقي في الموسم المقبل.