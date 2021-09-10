اندية البريميرليج تتحدى الفيفا وتدفع بلاعبيها الموقوفين من امريكا الجنوبية

وطلب الفيفا من أندية تشيلسي وليدز يونايتد وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وواتفورد وولفرهامبتون احترام فترة التقييد التلقائي المقررة لمدة خمسة أيام وعدم الدفع بلاعبي أمريكا الجنوبية الذين لم ينضموا إلى منتخبات بلادهم خلال تصفيات كأس العالم الأخيرة بسبب قيود كوفيد-19.وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن هذا يعني أن أليسون وفابينيو وروبرتو فيرمينو لن يشاركوا جميعا في مباراة ليفربول خارج أرضه أمام ليذر الذي سيفتقد لاعبه البرازيلي رافينيا.

ومانشستر سيتي سيكون دون حارسه إيدرسون والمهاجم غابرييل جيسوس في مباراته في ملعب ليستر سيتي، مع غياب فريد عن مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل وتياغو سيلفا لن يشارك مع تشيلسي في مباراة أستون فيلا.وسينطبق الحظر أيضًا على المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون، والتشيلي فرانسيسكو سيرالتا مدافع واتفورد، بالإضافة إلى مهاجم بلاكبيرن بن بريريتون في دوري الدرجة الثانية.لكن بعد ثلاثة أيام من المحادثات المكثفة بين رؤساء الدوري الإنجليزي الممتاز والفيفا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ويبدو أن الأندية توصلت لقرار موحد.ورغم أن الاتحاد الإنجليزي اطلع على نسخ من مراسلات الفيفا للأندية هذا الأسبوع، لكنه ليس طرفًا في هذا الخلاف.