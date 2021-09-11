شيركو كريم يخرج عن صمته ويكشف اسباب الخسارة القاسية امام ايران

كشف لاعب منتخبنا الوطني شيركو كريم، اسباب الخسارة القاسية امام المنتخب الايراني في المرحلة النهائية لتصفيات كاس العالم قطر 2022.

وقال كريم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "لم يكن التكليف بمهمة التصدي لكابتن المنتخب الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين مهمة سهلة، هذه المباراة منحتني شيئاً جديداً، وقد استطعت تحقيق النجاح في صد اللاعب سون".

وعن مباراة ايران، قال كريم: "قدمنا مستوى جيداً في مباراتنا مع إيران، لكن للأسف تم تسجيل هدف ضدنا في البداية، ما أدى إلى هبوط معنويات لاعبينا، واستمر أداؤنا يتراجع حتى نهاية المباراة، وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مشجعي المنتخب العراقي يتصرفون هكذا، لكننا كلاعبين لا نزال نأمل في إبداء مستوى عال في مباراتنا القادمة في مواجهة المنتخب اللبناني".

تكبد منتخبنا الوطني خسارة كبيرة، بعد أن هزمه المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف للاشيء، الأمر الذي أثار الكثير من الغضب والاستياء في الشارع الرياضي العراقي.