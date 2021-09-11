رونالدو يقود الشياطين الحمر لسحق نيوكاسل

استعرض مانشستر يونايتد في المشاركة الأولى لنجمه كريستيانو رونالدو، بالتغلب على ضيفه نيوكاسل بنتيجة (4-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة وحيدة في المركز الـ19.

وسجل رباعية اليونايتد رونالدو (45- 62) وبرونو فيرنانديز (80) وجيسي لينجارد (90)، بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد خافيير مانكييو (56).وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة وحيدة في المركز الـ19.