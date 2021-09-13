درجال: وزارة الشباب والرياضة حريصة على دعم جميع الاتحادات ورعايتها

وقال درجال في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية ورعايتها، حتى تستطيع إقامة البطولات والمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المهمة".واضاف، أن "هذه البطولات ستُسهم في اختيار الأبطال الذين يمثلون العراق في البطولات العربية والآسيوية والدولية".وشارك درجال بتتويج أبطال العراق بفعالية التايكواندو، إذ حقق فريق الشرطة المركز الأول في فئة الشباب والميناء ثانياً والبصرة ثالثاً، فيما توج الكهرباء أولاً بفئة الناشئين في البطولة التي شارك فيها أكثر من (200) لاعب يمثلون أندية بغداد والمحافظات وشملت عشرة أوزان واستمرت أربعة أيام.