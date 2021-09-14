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مانشستر سيتي يعثر على بديل فيرناندينيو

رياضة

2021-09-14 | 03:54
مانشستر سيتي يعثر على بديل فيرناندينيو
428 مشاهدة

وجد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضالته بشأن الخليفة المحتمل لنجمه البرازيلي فيرناندينيو، بحسب تقرير صحفي نشرته "ذا صن".

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن مانشستر سيتي يراقب نجو وسط ليدز يونايتد كالفين فيليبس، إذ يستهدف بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس ضمه للفريق، الصيف المقبل.

ويقدم فيليبس مستويات رائعة مع ليدز منذ الموسم الماضي، لدرجة دفعت جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، للاعتماد عليه أساسيًا في يورو 2020.

وأضاف التقرير أن جوارديولا يعتقد أن فيليبس سيكون البديل الأمثل للبرازيلي فيرناندينيو "36 عاما" الذي يخوض موسمه الأخير مع الأزرق السماوي.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن إدارة ليدز يونايتد ستطلب ما لا يقل عن 26 مليون جنيه استرليني مقابل بيع عقد فيليبس، وهو رقم ليس كبيرًا بالنظر لقدرات اللاعب.
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