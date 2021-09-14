بايرن ميونيخ يهزم برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ يهزم برشحقق بايرن ميونخ بطل ألمانيا، انتصاراً ثميناً بنتيجة (3-0) على برشلونة، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل الأهداف لبايرن ميونخ توماس مولر في الدقيقة 34، وليفاندوفسكي هدفين في الدقائق 56 و85.



وبهذا الانتصار يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بينما يتذيل برشلونة الترتيب بدون نقاط.