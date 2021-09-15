ميسي يشارك اساسيا.. التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمان أمام بروج
يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي، اليوم الاربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا، وقد تشهد المواجهة المشاركة الأساسية الأولى للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق العاصمة الفرنسية، منذ انتقاله للفريق.
وانضم ميسي لصفوف سان جيرمان، هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لكنه لم يشارك سوى في بضع دقائق خلال مواجهة ستاد ريمس، لعدم جاهزيته.
وبحسب موقع "هوسكورد" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن مباراة بروج ستشهد الظهور الأول للثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي معًا في هجوم باريس سان جيرمان.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق الفرنسي كالتالي:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: عبده ديالو - كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي
الوسط: جورجينيو فينالدوم - لويناردو باريديس - أندير هيريرا
الهجوم: نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي - ليونيل ميسي
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