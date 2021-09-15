ميسي يشارك اساسيا.. التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمان أمام بروج

وانضم ميسي لصفوف سان جيرمان، هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لكنه لم يشارك سوى في بضع دقائق خلال مواجهة ستاد ريمس، لعدم جاهزيته.وبحسب موقع "هوسكورد" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن مباراة بروج ستشهد الظهور الأول للثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي معًا في هجوم باريس سان جيرمان.ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق الفرنسي كالتالي:حراسة المرمى: كيلور نافاسالدفاع: عبده ديالو - كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيميالوسط: جورجينيو فينالدوم - لويناردو باريديس - أندير هيريراالهجوم: نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي - ليونيل ميسي