صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي: "احتل صاحب القميص رقم 11 المركز الأول في استطلاع رأي الجماهير هنا على موقع ليفربول، بعد أن ساعد الريدز في الحصول على سبع نقاط من أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد".وساهم صلاح في أربعة أهداف لليفربول خلال شهر اب، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.وتفوق صلاح على هارفي إليوت، وكوستاس تسيميكاس، في تصويت المشجعين وحصل على جائزته قبل مواجهة ليفربول وميلان، مساء اليوم ، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وقال اللاعب المصري لموقع ليفربول: "شكرا جزيلا لكم. أعتقد أنها بداية جيدة لنا، سبع نقاط في اب. أردنا الفوز بتسع، لكنها كرة القدم. لقد كانت بداية جيدة".وكان صلاح، حقق إنجازا تاريخيا في مباراة ليفربول الأخيرة ضد ليدز (3-0)، حيث أحرز هدفا ليصبح خامس أسرع لاعب يحرز 100 هدف في الدوري الإنجليزي.