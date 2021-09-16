لاعب دولي سابق يقدم نصيحة لمدرب أسود الرافدين "أدفوكات"

حدّد لاعب منتخبنا الوطني السابق والمدرب الكروي الحالي، جبار هاشم طريقة واحدة فقط لمنتخب بلده، لتحقيق هدف الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال هاشم في تصريح تابعته السومرية نيوز، "المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني أمام إيران كانت مخيبة للآمال، ومثّلت صدمة كبيرة للشارع الرياضي، الخسارة واردة في عالم كرة القدم، ولكن بهذه الصورة القاسية والمؤلمة، ما زالت الفرصة قائمة في المباريات الـ8 المقبلة، يجب القتال في كل لقاء وتعويض الهزيمة السابقة، والمتغيرات واردة في أرض المستطيل الأخضر".

ونصح مدافع منتخب العراق السابق للفترة بين 1992-2002، الهولندي ديك أدفوكات مدرب أسود الرافدين بإجراء تغييرات جوهرية، في المباريات المقبلة للمنتخب الوطني ضمن التصفيات المونديالية"، مشيراً إلى أن "تحقيق الفوز الأول في اللقاء المقبل أمام لبنان، سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وعليه يجب القتال حتى كسب النصر، وتجديد أمل الوصول إلى مونديال قطر المقبل، للمرة الثانية بعد نسخة المكسيك 1986، على حدِّ وصفه.

وسيخوض منتخب العراق مواجهته الثالثة في التصفيات المونديالية، أمام ضيفه لبنان في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الدوحة، أرض العراق المفترضة، وبعدها بـ5 أيام سيواجه مستضيفه منتخب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الآسيوية الأولى.

وتصدر المنتخب الإيراني صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ4 نقاط، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما كان كل من لبنان وسوريا بالمركزين الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة، بـ 3 أهداف دون أن يسجل أي هدف.