تعرف على مركز العراق الجديد في تصنيف الفيفا الشهري

واحتل منتخب تونس الصدارة عربيا والمركز الـ25 عالميا، يليه منتخب الجزائر في المركز الثاني عربيا والـ30 عالميا، ثم منتخب المغرب في المركز الثالث عربيا والـ33 عالميا، متبوعا بمنتخب قطر في المرتبة الرابعة عربيا والـ43 عالميا، ثم المنتخب المصري في المرتبة الخامسة عربيا فيما احتل المنتخب العراقي المركز السابع عربيا والـ72 عالميا و، حيث تراجع مركزين في الترتيب العالمي، من الـ46 إلى الـ48.وفيما يلي ترتيب أول 15 منتخبا عربيا وعالميا:1- تونس (25 عالميا)2- الجزائر (30)3- المغرب (33)4- قطر (435- مصر (48)6- السعودية (56)7- العراق (72)8- عمان (72)9- سوريا (81)10- البحرين 9111- الأردن (93)12- لبنان (97)13- فلطسين (99)14- موريتانيا (104)15- ليبيا (110).