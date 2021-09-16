لاعب سابق يبعث رسالة مهمة للاعبي منتخبنا الوطني والجمهور (فيديو)

وجه نجم منتخبنا الوطني السابق سعد قيس، رسالة دعم للاعبي منتخب بلده, بعد الهزيمة القاسية من إيران، ضمن الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال قيس في تصريح تابعته السومرية نيوز، "منتخبنا خسر معركة واحدة ولم يخسر الحرب، وعليه يجب نسيان آثار الخسارة السابقة أمام المنتخب الإيراني، والتحضير بشكل جيد للمباريات المقبلة في التصفيات المونديالية، لأن الكثير من النتائج ستصب في مصلحة منتخبنا في الجولات المقبلة، والأهم التسلح بعامل الثقة والتحدي، وتحقيق النتائج الجيدة في المباريات المقبلة".

وأضاف النجم العراقي السابق، أن "الهولندي ديك أدفوكات يملك الخبرة الفنية الكبيرة، وأنه قادر على إحداث التغيير في المباريات المقبلة، بعد منحه الوقت الكافي مع تقديم الدعم الكامل"، مشيراً إلى أن "المنتخب الوطني يحتاج إلى تغييرات عديدة في بعض المراكز، على ضوء مستويات بعض الأسماء في مباراة إيران السابقة.

وسيخوض منتخب العراق مواجهته الثالثة في التصفيات المونديالية، أمام ضيفه لبنان في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الدوحة، أرض العراق المفترضة، وبعدها بـ5 أيام سيواجه مستضيفه منتخب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الآسيوية الأولى.

وتصدر المنتخب الإيراني صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ4 نقاط، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما كان كل من لبنان وسوريا بالمركزين الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة، بـ 3 أهداف دون أن يسجل أي هدف.