دوناروما يرفض طلب إدارة سان جيرمان

وكشفت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها، أن دوناروما رفض عند انضمامه إلى بي إس جي صيف العام الجاري، فكرة إعارته إلى نادٍ آخر.وأضافت أن حارس المرمى الإيطالي يتسم بالهدوء الشديد بشأن منافسة زميله الكوستاريكي كيلور نافاس، ويحترمه كثيرا، ويبذل أقصى ما في وسعه للاندماج مع الأجواء في العاصمة الفرنسية.ولفتت الصحيفة، إلى أنه لكل هذه العوامل رفض جيانلويجي فكرة الخروج معارا.ولم يلعب دوناروما سوى مباراة واحدة بالقميص الباريسي هذا الموسم، علما بأنه انضم في صفقة انتقال حر قادما من ميلان الإيطالي، ووقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2026.وكان دوناروما قد ساهد بشكل كبير في فوز منتخب إيطاليا بلقب بطولة يورو 2020، التي أقيمت هذا العام، بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.